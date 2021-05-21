Netflix планирует заниматься видеоиграми и ищет экспертов в этой сфере

Поставщик фильмов и сериалов Netflix Pixabay

Такое решение связано с замедлением прироста новых подписчиков

Стриминговая компания Netflix – в поисках экспертов для расширения своей деятельности, поскольку она собирается заниматься видеоиграми. Об этом сообщает Reuters.

Как отмечается, компания ищет человека, который бы мог координировать работу Netflix на рынке видеоигр.

Стремление компании связано с усилением конкуренции на рынке стриминговых сервисов и замедлением прироста новых подписчиков. В то же время, именно игровая индустрия испытала мощный спрос за времена пандемии и карантинных ограничений.

Netflix рассматривает возможность предлагать пакеты игр в формате подписки. Сейчас такую схему использует Apple Arcade, что позволяет играть в игры по подписке без рекламы и в офлайн-режиме.

В компании также планируют исключить рекламу из предложенных игр, однако детали по стратегии пока отсутствуют.

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Напомним, ранее Netflix официально подтвердила, что принц Гарри и Меган Маркл создадут сериал для платформы. Лента будет рассказывать об известных на весь мир соревнованиях "Игры непокоренных" (Invictus Games).