Несмотря на пандемию, Евровидение-2021 может пройти со зрителями

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Решение будет зависеть от ситуации с пандемией коронавируса в стране

Международный песенный конкурс Евровидение, который состоится уже в мае этого года, может пройти со зрителями в зале. Об этом сообщила пресс-служба конкурса.

"Мы рассмотрим доступные варианты и объявим больше деталей в ближайшие недели о том, как мы можем безопасно принимать аудиторию к месту проведения заседания Ahoy в Роттердаме, если ситуация позволит. Здоровье и безопасность всех, кто посещает мероприятие, остается нашим главным приоритетом", - говорится в сообщении.

Как отмечается, все делегации, артисты и продюсерская команда будут придерживаться строгого протокола и ни при каких обстоятельствах не будут контактировать с потенциальными членами аудитории.

При этом добавляется, что на всех девяти шоу, в частности, репетициях, полуфиналах и финале, одновременно могут присутствовать максимум 3500 зрителей. Все они должны иметь отрицательный результат теста на коронавирус.

Кроме этого, власти Нидерландов хотят установить мобильную лабораторию, чтобы каждый мог оперативно сделать ПЦР-тестирование.

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Напомним, что группа "Go_A", который будет представлять Украину на международном песенном конкурсе Евровидение, будет выступать в первом полуфинале. Музыканты получили номер 15.