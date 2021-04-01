live
Новости » Общество Читати новину українською

Несмотря на пандемию, Евровидение-2021 может пройти со зрителями

Фото из открытых источников

Решение будет зависеть от ситуации с пандемией коронавируса в стране

Международный песенный конкурс Евровидение, который состоится уже в мае этого года, может пройти со зрителями в зале. Об этом сообщила пресс-служба конкурса. 

"Мы рассмотрим доступные варианты и объявим больше деталей в ближайшие недели о том, как мы можем безопасно принимать аудиторию к месту проведения заседания Ahoy в Роттердаме, если ситуация позволит. Здоровье и безопасность всех, кто посещает мероприятие, остается нашим главным приоритетом", - говорится в сообщении. 

Как отмечается, все делегации, артисты и продюсерская команда будут придерживаться строгого протокола и ни при каких обстоятельствах не будут контактировать с потенциальными членами аудитории. 

При этом добавляется, что на всех девяти шоу, в частности, репетициях, полуфиналах и финале, одновременно могут присутствовать максимум 3500 зрителей. Все они должны иметь отрицательный результат теста на коронавирус.

Кроме этого, власти Нидерландов хотят установить мобильную лабораторию, чтобы каждый мог оперативно сделать ПЦР-тестирование. 

Новости по теме: Организаторы "Евровидения" не пропустили конкурсную песню представителя Беларуси

Напомним, что группа "Go_A", который будет представлять Украину на международном песенном конкурсе Евровидение, будет выступать в первом полуфинале. Музыканты получили номер 15. 

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram

читайте также

В Минздраве анонсировали изменения в плане вакцинации против COVID-19 МОН хочет запустить электронное поступление в вузы на сервисе "Дія" "Укрпочта" разрешила получать посылки и почтовые переводы с помощью "Дії" В Минздраве назвали медицинские услуги, которые появятся в приложении "Дія" до 2023 года

программы канала ZIK

ПЕРВЫЙ НЕЗАВИСИМЫЙ - ОНЛАЙН
Запад VS Восток: Формирование блоков сверхдержав |
Пресс-конференция премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля | Год работы правительства
Политические провокации. Принудительная вакцинация. Санкции против СМИ | Голос народа | 25.02.21
Встреча Уруского с Кадыровым. Сомнительная вакцинация. Давление власти |
Украину