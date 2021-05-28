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Некого лечить: В Ужгороде закрывают COVID-отделения

CDC

За последнее сутки в Закарпатской области подтвердили лишь 38 новых случаев болезни

В Ужгороде нет нужды в отделениях для лечения больных коронавирусом, поскольку количество пациентов с тяжелым течением болезни уменьшилось, а поэтому с июня планируют закрывать отделения. Об этом говорится в сообщении на сайте городского совета.

В частности, соответствующее заявление сделал директор КНП "Центральная городская клиническая больница" Ужгородского городского совета Иван Курах.

По его словам, ситуация с COVID-19 в городе стабилизировалась, а количество больных коронавирусом, в том числе и тяжелых больных, уменьшилось. 

В настоящее время из 190 коек, отведенных для лечения больных COVID-19, заняты 10. Реаниматологи, которые работали в "ковидном" отделении, перейдут в отделение неотложной помощи, перепрофилированные отделения вернутся к привычной работе.

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При этом, в случае необходимости отделения обещают снова открыть.

Как сообщалось, по состоянию на утро 28 мая в Украине лабораторно подтверждено 2 196 673 случая коронавирусной болезни COVID-19. В частности, за минувшие сутки в стране выявлено 3306 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них только 38 – в Закарпатской области.

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