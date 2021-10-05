В Харьковской области неизвестные напали на автомобиль Андрея Лесика

Андрей Лесик Пресс-служба "Оппозиционной платформы – За жизнь"

Допускается, что нападения могло быть связано с предстоящими выборами мэра Харькова

Неизвестные напали на автомобиль члена Политсовета ОПЗЖ Андрея Лесика в Харьковской области. Об этом сообщил сам депутат в эфире телеканала "Перший Незалежний"

"Мы сейчас находимся недалеко от города Харькова. Здесь на нас совершено направление, разбили лобовое стекло. Пока не понимаю, с какой целью они это делали. Скорее всего, нас просто пытаются запугать. Стоит отметить, что нам постоянно мешают. Например, бесконечные нападения на наш офис. Сейчас нам разбили стёкла машины", - сказал он.

Лесик допустил, что это может быть связано с предстоящими выборами мэра в Харькове.

"Наша политическая сила решила поддержать на выборах мэра Харькова Михаила Добкина. И я могу сказать, что наши оппоненты активизировались и начали распространять фейковую информацию или оказывать психологическое давление на людей, с которыми мы работаем. Интересно, почему это происходит именно сейчас. Мы вызвали полицию и сейчас я переживаю, чтобы тут не нашли наркотики, оружие или еще что-то", - добавил он.

Ранее народный депутат от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Ренат Кузьмин заявил, что нынешняя власть решила разграбить оставшиеся богатства в Украине, разорвать страну на части, кусками ее продать и сбежать.