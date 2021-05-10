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Недалеко от Рима в пещере нашли останки неандертальцев

Скелет неандертальца Министерство культуры Италии

Археологи обнаружили останки девяти неандертальцев в Гротта-Гваттари

В Италии близ Рима археологи обнаружили останки девяти неандертальцев на доисторическом объекте. Об этом сообщает пресс-служба Министерства культуры Италии.

Как отмечается, восемь останков датируются периодом от 50 тыс. до 68 тыс. лет назад, а один, самый старый, - от 90 тыс. до 100 тыс. лет назад.

Находку раскопали в Гротта-Гваттари, доисторических пещерах, обнаруженных более 80 лет назад примерно в 100 метрах от побережья Тирренского моря в Сан-Феличе-Чирчео, в регионе Лацио.

Ученые нашли на этом месте кости, черепа и другие части тела.

Скелет неандертальца Министерство культуры Италии

"Все были взрослыми людьми, за исключением одного, который, возможно, был раннего подросткового возраста", - отметил руководитель раскопок Франческо Ди Марио.

Справка:

Неандертальцы, ближайшие родственники людей, вымерли около 40 тысяч лет назад. По какой причине - неизвестно, хотя теории включают, в частности, их неспособность адаптироваться к изменению климата.

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Напомним, в прошлом году археологи Кембриджского университета нашли скелет неандертальца, который, несмотря на длительное время, детально сохранился. Останки пролежали под землей примерно 70 тысяч лет.

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