Недалеко от Порошенко: Нардеп от "Слуги народа" приобрел себе дом с бассейном за 5 млн грн в Козине

Александр Мариковский Фото из открытых источников

Депутат от "Слуги народа" Александр Мариковский утверждает, что на покупку жилья потратил задекларированные деньги, и к тому же часть суммы одолжил у своей помощницы

Член парламентского экологического комитета, депутат от "Слуги народа" Александр Мариковский обзавелся новым элитным домом с бассейном в поселке Козин, на покупку которого потратил в 185 тысяч долларов, или 5 млн грн. Об этом сообщает информационный ресурс Pavlovsky.news.

Площадь жилища народного избранника в коттеджном городке закрытого типа под Конча-Заспой составляет 163 м². К зданию прилагаются три земельных участка общей площадью 1101 м².

Дом нардепа Александра Мариковского в Козине PavlovskyNews

Мариковский утверждает, что израсходовал на это приобретение задекларированные деньги. При этом еще 1 млн грн одолжил у своей помощницы, которая работает на общественных началах.

По информации портала, гражданская жена нардепа, 29-летняя львовянка Наталья Дацкив помогла ему своим деньгами при покупке элитного жилища и земли. Она и является совладелицей дома и земельных участков. Дацкив работает помощницей другого нардепа из "Слуги народа", Александра Федиенко.

На вопрос журналиста о том, почему он не вносит данные о своей гражданской супруге в декларацию, Мариковский пообещал, что сделает это обязательно в ежегодной декларации за 2020 год.

Отметим, что в селе Козин также находится имение пятого президента Украины Петра Порошенко.

Напомним, ранее глава партии "Слуга народа", народный депутат Александр Корниенко сообщил, что зарплаты депутатов Верховной Рады варьируются в пределах 30-39 тысяч гривен в месяц.