Небольшие осадки и потепление до +11: Прогноз погоды в Украине на сегодня

Фото из открытых источников

В Киеве и области будет солнечно

Сегодня, 22 февраля, в Украине будет наблюдаться сухая погода, местами пройдут осадки, а температура воздуха в отдельных областях поднимется до +11 градусов. Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра.

В частности, в Донецкой, Луганской, Харьковской и Сумской областях сегодня ожидаются дожди и снег. На юге температура воздуха составит до + 9 градусов.

В северных и центральных регионах синоптики ожидают +3...+5 днем и -1...-6 ночью.

На западе воздух прогреется до +4...+11 градусов днем и -3...-6 ночью.

В Киеве и области будет солнечно. Температура воздуха днем будет в пределах +3...+5, ночью 0...-2.

Укргідрометцентр

Новости по теме: В Киеве ожидают наводнение из-за резкого потепления после морозов

Напомним, в Украине в феврале 2021 года температура воздуха превысит средние многолетние значения и будет колебаться в пределах от -3° до +1°.