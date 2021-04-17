Не зависит от штамма: Врач объяснила, какая должна быть реабилитация после COVID-19

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Меры восстановления зависят от самочувствия пациента

Люди, которые переболели COVID-19, или любой из его мутаций обязательно должны восстановить силы и пройти реабилитацию. Об этом в эфире канала "Украина 24" сообщила исполняющая обязанности гендиректора Львовского областного лабораторного центра Министерства здравоохранения Наталья Иванченко.



"Все люди нуждаются в восстановлении. Это не зависит от штамма, а зависит от того, как человек себя чувствует, есть ли какие-нибудь необратимые изменения, вызванные коронавирусом, нуждается ли человек в реабилитации независимо от того, какой это был штамм. Соответственно, в каждом конкретном случае будет решаться вопрос, где человек будет проходить реабилитацию", – отметила она.

По словам Иванченко, в Украине наблюдается тенденция к повторному заражению коронавирусной болезнью COVID-19. Однако, обращаясь к врачам, люди не знают, каким именно штаммом они инфицировались.

"Мы можем предполагать, что с изменением генетической структуры вируса сопротивляемость организма снижается и человек может снова заразиться. Но поскольку вирус новый, все происходит в реальном времени, то какие-то итоги мы сможем сделать тогда, когда пандемия завершится", – пояснила эпидемиолог.

Ранее сообщалось, что Минздрав разработал стандарт проведения реабилитации пациентов после COVID-19. В частности, Национальной службе здоровья предложили выделить пакет услуг в рамках программы медицинских гарантий.