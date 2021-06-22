Не выплатили 40 тысяч евро: Чехи поддержали украинских работников под стенами украинского посольства в Чехии

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Организация Cizinec není otrok (укр. "Иностранец не раб") вновь отстаивает права украинских заробитчан, которых недобросовестные работодатели оставили без заработных выплат. На этот раз украинцы, которые работали в Чехии в компании Dunda grup и до сих пор ждут выплаты честно заработанных средств, речь идет о 40 тысячах евро. Из-за этого возмущенные люди и организация Cizinec není otrok организовали акцию протеста в городе Злин. Работники выполнили ряд работ на элитных стройках, в полном объеме, передает "Перший.com.ua".

К Ярославау Чепе обратились 16 украинцев, которые предоставили документы о выполнении подрядных работ, после чего организация Cizinec není otrok начала писать официальные письма. Dunda grup подтвердила то, что именно эти 16 украинцев работали в их компании, однако отметила, что средств для выплаты заработных плат у них нет. По словам владельцев, деньги задерживает компания "Classa trade". Однако после того, как на официальные обращения не было никакой реакции, организация Cizinec není otrok обратилась в орган местного самоуправления, чтобы получить разрешение для проведения протестов под стенами Classa trade.

На мирную акцию украинских заробитчан компания Classa trade никак не отреагировала. Зато владелец Dunda grup все же лично прокомментировал ситуацию с невыплатами и отметил, что его вины в данной ситуации нет, так же из-за карантина возможности выплатить деньги из собственного кармана нет. Nwt, которая приняла заказ от Министерства внутренних дел Чешской республики в настоящее время пытаются решить больной вопрос с компанией Classa trade, которая взяла на себя выполнение этой работы.

Стоит заметить, что Classa trade уже фигурировала в деле "отмывания денег" несколько лет назад, тогда речь шла о девяти миллионах крон. Впоследствии, к организации Cizinec není otrok обратились еще двое украинцев, которые заявили, что именно эта компания задолжал им 100 тысяч крон.

Глава организации Ярослав Чепа в эксклюзивном комментарии Перший.com.ua отмечает, что мирные акции протеста будут продолжаться до тех пор, пока украинским заробитчанам не выплатят честно заработанные деньги. Также Ярослав отметил, что с 2016 года ситуация с невыплатами ухудшилась. Из-за безвиза украинцы массово выезжали за границу на неофициальное трудоустройство, чем с радостью начали пользоваться недобросовестные работодатели.

"Мы не останавливаемся и хотим донести до наших граждан, что не нужно бояться, консультироваться и узнавать все о своем работодателе", – обращается к украинцам Ярослав Чепа.

В поддержку украинских заробитчан под стенами украинского посольства в Чехии собрались граждане Чехии, организатором этой акции стал Давид, друг Ярослава Чепы. Он не смог остаться равнодушным и привлек к поддержке своих друзей музыкантов.