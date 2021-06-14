live
Новости » Общество Читати новину українською

Не коронавирус: Названа причина смерти хореографа Григория Чапкиса

Григорий Чапкис Фото из открытых источников

Хореографа не стало из-за его почтенного возраста. Чапкису был 91 год

Известный украинский хореограф, 91-летний Григорий Чапкис ушел из жизни не из-за коронавируса и пережитой пневмонии, а из-за возраста. Об этом рассказал его сын Грег Чапкис в комментарии ТСН.

"В 22 с небольшим (время смерти, - ред). Мы все еще шокированы. Умер, потому что старенький. На 92-м году человек, все начало отказывать. Он держался хорошо. Он старенький, это муки", - сообщил Грег.

По его словам, он планирует прилететь (поскольку проживает и работает в США) на похороны отца, однако им с семьей еще предстоит определиться со всеми формальностями.

Сын Чапкиса также сказал, что в последние дни рядом с танцором была его дочь Лилия, сестра Грега. Также до последнего рядом с Чапкисом находилась и жена Мила, которая младше его на 52 года.

"Еще не определились, что и как. Там сестра с ним рядом сейчас. Жена Мила была рядом, помогала все это время. Она молодец", - резюмировал Грег.

Новости по теме: Хотели утопить, как котенка: В 90-летний юбилей Чапкис вспомнил интересный момент из своей жизни

Напомним, вчера вечером Грег Чапкис сообщил печальное известие о том, что его отец Григорий Чапкис скончался на 92-м году жизни.

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram

программы канала ZIK

Палестино-израильский конфликт обострился
Давление на оппозицию. Свобода слова. Ситуация на Донбассе. Вакцинация | Депутат Европарламента Максимилиан Кра, 15.05.21
США VS Турция: Почему Байден признал геноцид армян?
Фашизм и антифашизм в современном мире.
Обоснованно ли повышение коммунальных тарифов? Проект