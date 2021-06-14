Не коронавирус: Названа причина смерти хореографа Григория Чапкиса

Хореографа не стало из-за его почтенного возраста. Чапкису был 91 год

Известный украинский хореограф, 91-летний Григорий Чапкис ушел из жизни не из-за коронавируса и пережитой пневмонии, а из-за возраста. Об этом рассказал его сын Грег Чапкис в комментарии ТСН .

"В 22 с небольшим (время смерти, - ред). Мы все еще шокированы. Умер, потому что старенький. На 92-м году человек, все начало отказывать. Он держался хорошо. Он старенький, это муки", - сообщил Грег.

По его словам, он планирует прилететь (поскольку проживает и работает в США) на похороны отца, однако им с семьей еще предстоит определиться со всеми формальностями.

Сын Чапкиса также сказал, что в последние дни рядом с танцором была его дочь Лилия, сестра Грега. Также до последнего рядом с Чапкисом находилась и жена Мила, которая младше его на 52 года.

"Еще не определились, что и как. Там сестра с ним рядом сейчас. Жена Мила была рядом, помогала все это время. Она молодец", - резюмировал Грег.

Напомним, вчера вечером Грег Чапкис сообщил печальное известие о том, что его отец Григорий Чапкис скончался на 92-м году жизни.