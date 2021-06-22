Не черное, а зеленое: В Одессе снова "цветет" море из-за мусора

Ранее в городе прошли сильные дожди

Из-за сильных дождей и накопления мусора море у побережья Одессы начало "цвести" и приобрело неестественный оливково-зеленый оттенок. Об этом сообщает Одесский курьер.

Согласно сообщению, особенно видно "цветения" непосредственно у берега, в частности в полузакрытых акваториях пляжей, отделенных от открытого моря волнорезом.

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Такие изменения воды связаны с цветением цианобактерии Aphanizomenon flos-aquae. Именно сейчас наблюдаются наиболее благоприятные условия для ее размножения: теплая морская вода (с температурой более 19-20 градусов), низкая соленость и наличием большого количества разных органических веществ в воде.

Следует заметить, что в течение нескольких последних дней в городе шли сильные дожди, поэтому в море попало большое количество мусора, отходов и просто грязи из города через поверхностный сток дождевой воды и сток воды через дренаж.

Напомним, в Ялте, где несколько дней не утихали ливни, запретили купаться на городских пляжах, поскольку из-за непогоды огромная количество мусора попало в Черное море.