Не 500 тысяч: Кравченко назвал, какое количество COVID-вакцины привезли в Украину

Сергей Кравченко Фото из открытых источников

Прибыли два холодильника с препаратом, отметил глава Национальной медицинской палаты Украины

В Украину привезли два холодильника индийской вакцины от коронавируса Covishield общим количеством 41 тыс. 200 флаконов.

Об этом во время включения в общий эфир трех телеканалов – ZIK, NewsOne и "112 Украина" – заявил глава Национальной медицинской палаты Украины Сергей Кравченко.

Эксперт, комментируя информацию о прибытии в Украину индийской вакцины от коронавируса, обратил внимание на то, что прибыло не анонсированное количество в 500 тысяч доз, а значительно меньше.

"Что касается непосредственно вакцины Covishield: кто-нибудь из вас знает, какое количество вакцины прибыло в Украину?... Две паллеты, два холодильника общим количеством 41 тысяча 200 флаконов, из которых 3 тысячи флаконов должно уйти на государственную экспертизу, которую почему-то никто не проводит", – сказал Сергей Кравченко.

Глава Национальной медицинской палаты Украины продолжил: "Вы не задумывались, почему вакцина уже прибыла на территорию Украины, а министр здравоохранения – нет, и как-то странно она была зарегистрирована ночью в понедельник?... На самом деле никто не хочет подписывать регистрационные документы, потому что вакцина Covishield на территории Украины зарегистрирована с нарушением действующего законодательства и всей нормативно-правовой базы Украины по контролю за качеством лекарственным средств".

Напомним, 23 февраля в "Борисполь" прибыла первая партия вакцины против коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield) производителя Serum Institute India.

Украина стала единственной европейской страной, которая закупила CoviShield в Индии. Бутан, Бангладеш, Мальдивы, Сейшельские острова, Мьянма и Непал получили этот препарат бесплатно.

Как сообщил главный санитарный врач Виктор Ляшко, в Украине 24 февраля начнется вакцинация населения от коронавируса. В первую очередь прививки получат медики, оказывающие помощь больным COVID-19.