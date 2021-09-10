НБУ выпустил коллекционный набор "Монеты Украины 2021 года"

Выход приурочен к 25-летию гривны

Национальный банк в честь 25-летия гривны выпустил коллекционный набор “Монеты Украины 2021 года”. Об этом на своей странице в Facebook сообщает председатель Национального банка Кирилл Шевченко.

"25 лет назад, в сентябре 1996 года, в обращение вошла новая украинская валюта – гривна. Сегодня мы даже представить не можем нашу страну без собственной национальной валюты, ведь она стала одним из важных символов государственности и экономической независимости Украины. Сейчас Национальный банк обеспечивает экономику государства банкнотами и монетами национальной валюты необходимых номиналов высокого качества, которые изготавливаются на современном мощном украинском Банкнотно-монетном дворе. В честь 25-летия гривны мы выпускаем коллекционный набор “Монеты Украины 2021 года”, - написал он.

Как отмечается, в набор входят: памятная медаль, посвященная 25-летию денежной реформы в Украине, разменные монеты номиналами 10 и 50 копеек и оборотные монеты номиналами 1, 2, 5, 10 гривен.

Известно, что сейчас их примерно 10% от общего количества монет в обращении. Со временем их будет становиться все больше, ведь они постепенно заменяют соответствующие банкноты.

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Напомним, ранее Национальный банк Украины ввел в обращение памятную монету номиналом пять грн. Известно, что выход монеты посвященный событию, что произошло 30 лет назад, когда 24 августа 1991 года Верховная Рада Украины приняла исторический документ – Акт провозглашения независимости Украины.