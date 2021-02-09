НБУ введет в обращение две памятные монеты, посвященные обсерваториям

Национальный банк Украины Радио Свобода

Монеты посвящены Николаевской астрономической обсерватории и Астрономической обсерватории Львовского университета

Национальный банк Украины с 10 февраля вводит в обращение памятные монеты "200 лет Николаевской астрономической обсерватории" и "250 лет Астрономической обсерватории Львовского университета". Об этом сообщила пресс-служба НБУ.

Согласно сообщению, памятная монета "200 лет Николаевской астрономической обсерватории" будет номиналом в 5 гривен. Она посвящена научно-исследовательскому институту "Николаевская астрономическая обсерватория" - одной из старейших обсерваторий Восточной Европы, основанной в 1821 году как морская обсерватория с целью обеспечения Черноморского флота временем, картами и обучением морских офицеров астрономическим методам ориентирования.

Памятная монета "200 лет Николаевской астрономической обсерватории" Национальный банк Украины

Кроме того, памятная монета "250 лет Астрономической обсерватории Львовского университета" аналогичного номинала посвящена научно-исследовательскому учреждению Львовского национального университета имени Ивана Франко. Это - еще одна из старейших обсерваторий Восточной Европы, основанная в 1771 году, с которой связывают начало развития астрономии во Львове. Основными направлениями деятельности обсерватории является исследование Солнца, звезд, межзвездной среды, галактик и Вселенной как целого.

Памятная монета "250 лет астрономической обсерватории Львовского университета" Национальный банк Украины

Эти монеты, изготовленные из нейзильбера тиражом по 35 тысяч штук каждая.

Новости по теме: Наличное обращение в Украине: НБУ назвал наиболее распространенные банкноты и монеты

Ранее сообщалось, что Национальный банк Украины ввел в обращение памятную серебряную монету номиналом в 20 гривен по случаю 150-летия со дня рождения поэтессы Леси Украинки.