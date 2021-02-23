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НБУ обязал банки обслуживать жителей Крыма без справки о внутренне перемещенных лицах

Здание Нацбанка Украины Фото - НБУ

Лица, имеющие постоянное место жительства в Крыму и городе Севастополь являются резидентами Украины

Национальный банк Украины (НБУ) в ответ на запрос от государственных органов и жалоб граждан предоставил письмо, которым разъяснил, что отсутствие справки внутренне перемещенного лица не является основанием для отказа в банковском обслуживании жителям Крыма и Севастополя.

Согласно сообщению на сайте банка во вторник, регулятор также рекомендовал банкам пересмотреть внутренние документы по вопросам финансового мониторинга с целью избежания таких случаев.

Регулятор напомнил, что, согласно валютному законодательству, физлица и физлица-предприниматели, которые имеют постоянное место проживания на территории Автономной Республики Крым и города Севастополя, являются резидентами Украины.

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Ранее сообщалось, что Верховная Рада приняла законопроект №0930 О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно обеспечение бесплатным питанием детей внутренне перемещенных лиц.

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