Названы лауреата премии Довженко: Кто получил награду
В этом году премии установлены в размере 200 тысяч гривен
Президент Владимир Зеленский подписал указ о присуждении Государственной премии имени Александра Довженко. В этом году лауреатом премии стала кинорежиссер и сценарист Наталья Ворожбит. Об этом свидетельствует обнародованный указ президента.
"Присудить Государственную премию Украины имени Александра Довженко в 2021 году кинорежиссеру, сценаристу Ворожбит Наталье Анатольевне - за выдающийся вклад в развитие украинского киноискусства", - говорится в указе.
Отмечается, что в этом году премии установлены в размере 200 тысяч гривен.
Подчеркивается, что Наталья Ворожбит - украинский режиссер и сценарист.
Она написала сценарии к таким фильмам, как "Киборги" и "Дикое поле", а также сериалу "Поймать Кайдаша".
Как известно, в прошлом году Ворожбит дебютировала как режиссер с фильмом "Плохие дороги".
Кинолента состоит из пяти новелл о жителях Донбасса, чья жизнь проходит по обе стороны от линии разграничения.
Фильм получил награду Verona Film Club Award в параллельной программе Венецианского кинофестиваля "Неделя критики", а также три награды Национальной премии кинокритиков "Киноколо".
Напомним, ранее Оскаровский комитет Украины объявил о начале приема заявок для участия фильмов в отборе на самую престижную в кинематографе премию "Оскар".