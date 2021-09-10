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Названы лауреата премии Довженко: Кто получил награду

Наталья Ворожбит ELLE

В этом году премии установлены в размере 200 тысяч гривен

Президент Владимир Зеленский подписал указ о присуждении Государственной премии имени Александра Довженко. В этом году лауреатом премии стала кинорежиссер и сценарист Наталья Ворожбит. Об этом свидетельствует обнародованный указ президента.

"Присудить Государственную премию Украины имени Александра Довженко в 2021 году кинорежиссеру, сценаристу Ворожбит Наталье Анатольевне - за выдающийся вклад в развитие украинского киноискусства", - говорится в указе.

Отмечается, что в этом году премии установлены в размере 200 тысяч гривен.

Подчеркивается, что Наталья Ворожбит - украинский режиссер и сценарист.

Она написала сценарии к таким фильмам, как "Киборги" и "Дикое поле", а также сериалу "Поймать Кайдаша".

Как известно, в прошлом году Ворожбит дебютировала как режиссер с фильмом "Плохие дороги".

Кинолента состоит из пяти новелл о жителях Донбасса, чья жизнь проходит по обе стороны от линии разграничения.

Фильм получил награду Verona Film Club Award в параллельной программе Венецианского кинофестиваля "Неделя критики", а также три награды Национальной премии кинокритиков "Киноколо".

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Напомним, ранее Оскаровский комитет Украины объявил о начале приема заявок для участия фильмов в отборе на самую престижную в кинематографе премию "Оскар"

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