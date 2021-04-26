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Названы даты, когда в Украине можно дополнительно составить ВНО

Фото из открытых источников

Первое тестирование абитуриенты должны написать по химии

Нынешняя дополнительная сессия внешнего независимого оценивания (ВНО) пройдет с 29 июня по 14 июля. Об сообщает пресс-служба Украинского Центра по оцениванию качества образования. 

Как отмечается, период регистрации для участия в ней продлится в течение 6-18 мая. А получение результатов тестирований планируется до 23 июля.

Тестирование во время дополнительной сессии пройдут по такому графику:

  • Химия - 29 июня
  • Английский язык - 1 июля;
  • Немецкий язык - 2 июля;
  • Испанский язык - 5 июля; 
  • Французский – 6 июля;
  • Математика - 7 июля; 
  • Математика –  (задачи уровня стандарта) - 7 июля; 
  • Физика - 8 июля;
  • Украинский язык - 9 июля; 
  • Украинский язык и литература – 9 июля;
  • История Украины - 12 июля;
  • Биология - 13 июля;
  • География - 14 июля.

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Ранее сообщалось, что у украинских выпускников, которые будут иметь наилучшие результаты на внешнем независимом оценивании (ВНО), появится возможность получить стипендию в размере 10 тысяч гривен. Общее количество таких стипендий будет достигать около 270 штук.

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