Названы даты, когда в Украине можно дополнительно составить ВНО
Первое тестирование абитуриенты должны написать по химии
Нынешняя дополнительная сессия внешнего независимого оценивания (ВНО) пройдет с 29 июня по 14 июля. Об сообщает пресс-служба Украинского Центра по оцениванию качества образования.
Как отмечается, период регистрации для участия в ней продлится в течение 6-18 мая. А получение результатов тестирований планируется до 23 июля.
Тестирование во время дополнительной сессии пройдут по такому графику:
- Химия - 29 июня
- Английский язык - 1 июля;
- Немецкий язык - 2 июля;
- Испанский язык - 5 июля;
- Французский – 6 июля;
- Математика - 7 июля;
- Математика – (задачи уровня стандарта) - 7 июля;
- Физика - 8 июля;
- Украинский язык - 9 июля;
- Украинский язык и литература – 9 июля;
- История Украины - 12 июля;
- Биология - 13 июля;
- География - 14 июля.
Ранее сообщалось, что у украинских выпускников, которые будут иметь наилучшие результаты на внешнем независимом оценивании (ВНО), появится возможность получить стипендию в размере 10 тысяч гривен. Общее количество таких стипендий будет достигать около 270 штук.