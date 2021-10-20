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Названо ТОП-3 самых популярных аэропортов Украины. Список

Фото из открытых источников

Они приняли и отправили 1,6 млн пассажиров, что составляет 78% от общего авиатрафика страны

В сентябре 2021 года аэропорты Украины обслужили 2,05 млн пассажиров. Об этом сообщила Госавиаслужба, передает УНИАН.

Отмечается, что по пассажиропотоку в сентябре 2021 года в ТОП-3 аэропортов Украины вошли такие аэропорты:

  • "Борисполь";
  •  "Львов";
  • "Киев".

Подчеркивается, что они приняли и отправили 1,6 млн пассажиров, что составляет 78% от общего авиатрафика страны.

В число крупнейших авиапредприятий Украины также вошли аэропорты

  • "Одесса";
  • "Харьков";
  • "Запорожье";
  • "Днепр".

Отмечается, что в данную статистику не включен аэропорт "Симферополь", который находится на территории аннексированного полуострова Крым.

Официально аэропорт закрыт с 2014 года.

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Напомним, ранее мы писали, что международный аэропорт "Ровно", где проводится реконструкция, впервые за последние 20 лет принял самолет Boeing 737-500 литовской авиакомпании KLASJET. Несмотря на то, что Boeing приняли без помех, для улучшения заезда самолета на перрон нужно расширить рулежную дорожку.

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