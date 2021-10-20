Названо ТОП-3 самых популярных аэропортов Украины. Список
Они приняли и отправили 1,6 млн пассажиров, что составляет 78% от общего авиатрафика страны
В сентябре 2021 года аэропорты Украины обслужили 2,05 млн пассажиров. Об этом сообщила Госавиаслужба, передает УНИАН.
Отмечается, что по пассажиропотоку в сентябре 2021 года в ТОП-3 аэропортов Украины вошли такие аэропорты:
- "Борисполь";
- "Львов";
- "Киев".
Подчеркивается, что они приняли и отправили 1,6 млн пассажиров, что составляет 78% от общего авиатрафика страны.
В число крупнейших авиапредприятий Украины также вошли аэропорты
- "Одесса";
- "Харьков";
- "Запорожье";
- "Днепр".
Отмечается, что в данную статистику не включен аэропорт "Симферополь", который находится на территории аннексированного полуострова Крым.
Официально аэропорт закрыт с 2014 года.
Напомним, ранее мы писали, что международный аэропорт "Ровно", где проводится реконструкция, впервые за последние 20 лет принял самолет Boeing 737-500 литовской авиакомпании KLASJET. Несмотря на то, что Boeing приняли без помех, для улучшения заезда самолета на перрон нужно расширить рулежную дорожку.