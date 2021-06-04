Названо количество доз вакцины от коронавируса, которую утилизировали в Украине

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Счет идет на сотни

В Украине от начала вакцинальной кампании было утилизировано 742 дозы вакцины против COVID-19. Об этом говорится в ответе Министерства здравоохранения на запрос "Радио Свободы".

Как отметили в ведомстве, речь о дозах препарата, которые были разбиты и повреждены, в них входят также и те, что не подлежат использованию.

Распределение по производителям:

Covishield (AstraZeneca индийского производства) – 654 дозы, из них только Ивано-Франковская область потеряла 533 дозы;

Coronavac (Sinovac Biotech) – 11 доз, из них Сумская область – шесть доз, Хмельницкая – четыре дозы, Николаевская область – одна доза;

Comirnaty (вакцина Pfizer и BioNTech) – 12 доз, все потеряно в Киеве;

AstraZeneca – 65 доз, из них 40 доз – в Запорожской области, 11 – в Ивано-Франковской, десять – в Житомирской области и одна – в Днепропетровской.

В ведомстве пояснили, что приказом Минздрава № 948 от 18 мая 2018 года предусмотрены индикативные показатели потерь для вакцин со стандартом эффективного управления вакцинами ВОЗ и ЮНИСЕФ.

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"Прогнозируемый индикативный показатель потерь для 2-6-дозных жидких вакцин составляет до 10%, прогнозируемый индикативный показатель потерь для 10-20-дозных жидких вакцин составляет до 25%", – говорится в ответе на запрос.

Covishield содержит 10 доз вакцины – и на их использование есть всего шесть часов.

Coronavac поставляется в единичных шприц-дозах.

Comirnaty содержит шесть доз и требует очень низких температур для хранения, поэтому людей прививают, как правило, в одном месте.

AstraZeneca содержит 10 доз.

Сколько средств было потеряно из-за неиспользования этих доз в ведомстве ответить не могут: "Информация о стоимости и сумме потраченных средств на приобретение вакцины, в соответствии с требованиями производителей, подписанных договоров о неразглашении и конфиденциальности, инициированных этими мировыми компаниями с безупречной репутацией, является конфиденциальная".

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Более подробной информацией о причинах, по которым потеряли то или иное количество доз, обладают структурные подразделения по здравоохранению Киевской городской и областных государственных администраций, сообщили в Минздраве.

Ранее в Минздраве сообщили, что в течение выходных 5-6 июня центры вакцинации от коронавируса будут работать в десяти украинских городах.

Всего за время кампании прививки (от февраля) в Украине вакцинировали 1 123 663 человека, из них большинство получили одну дозу вакцины, полностью иммунизированы и получили две дозы – 142 062 лица. Это чрезвычайно низкие темпы вакцинации.