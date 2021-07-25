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Назван Топ-10 стран, в которые чаще всего ездят украинцы. Рейтинг

Фото из открытых источников

Лидером остается Польша

Государственная пограничная служба Украины назвала Топ-10 стран следования наших соотечественников и десятку иностранных государств, граждане которых чаще всего приезжали в Украину в первом полугодии 2021 года. Соответствующая информация содержится на сайте ведомства.

"Лидером среди украинцев остается Польша - за первое полугодие в соседнее государство ездили более 1,9 млн граждан", - рассказали пограничники.

Вторую позицию в рейтинге с ростом числа путешествий более чем в 6 раз, в сравнении с первым полугодием 2020 года, заняла Турция. 774,5 тыс. украинцев посетили эту страну.

"Третье место с двойным приростом и общим количеством в более 705 тыс. поездок граждан Украины занял Египет", - отметили пограничники.

В Топ 10 вошли также Венгрия (671 тысяча поездок), Россия (372 тыс.), Румыния (294 тыс.), Беларусь (114 тыс.), Словакия (112 тыс.), Молдова (107 тыс.), а замыкают рейтинг Объединенные Арабские Эмираты (85 тысяч).

ГПСУ

Также в ГНСУ назвали и Топ-10 стран, граждане которых посещают Украину.

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В этом рейтинге лидируют жители Молдовы (368 тысяч), России (198 тысяч) и Румынии (109 тысяч). На 29% выросло число туристов из Турции (93 тысячи) и в полтора раза из США (34 тысячи).

ГПСУ

К слову, сегодня стало известно, что Португалия открывает свои границы для украинских туристов.

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