Назад в 90-е: Эксперт назвала главную угрозу этого отопительного сезона для Украины

Алина Логозяк Перший Незалежний

По ее словам, правительству срочно нужно налаживать отношения с соседями и заключать энергетические контракты, иначе страна столкнется с веерными отключениями света

Украинцев ждет очень тяжелый отопительный сезон, весьма возможно с веерными отключениями света. Об этом заявила эксперт по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Алина Логозяк.

"Нас ждет очень тяжелый отопительный сезон. Нас ждут веерные отключения, чтобы нам сейчас не рассказывали. Дай, Боже, чтобы нам погода дала протянуть до нового года. Но в любом случае мы идем в 90-е, мы идем во времена, когда мы грели чай в определенное время. Поэтому ничего хорошего от этого правительства я не жду и, я считаю, что нам очень срочно нужно налаживать отношения с соседями и заключать контракты, иначе люди просто не смогут тянуть ни экономически, ни физически все то, что будет происходить в нашей стране этой зимой", - отметила она.

Новости по теме: В Минсоце рассказали, на какую субсидию можно рассчитывать в отопительный сезон

К слову, ранее Кабинет министров Украины запретил отключать подачу тепла до конца нынешнего отопительного сезона. По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, несмотря на мировой энергетический кризис, Украина в силах стабильно пройти отопительный сезон.