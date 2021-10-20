home
youtube facebook telegram twitter instagram rss
live
Новости » Общество Читати новину українською

Навальный стал лауреатом премии Сахарова

Алексей Навальный

 РБК

Премию ему дали за свободу мыслей

Заключенный российский оппозиционный политик Алексей Навальный стал лауреатом премии имени Андрея Сахарова за свободу мнений в 2021 году. Об этом сообщил президент Европарламента Дэвид Сассоли в Twitter.

"Алексей Навальный стал победителем премии им. Сахарова", - написал он.

По словам Сассоли, российский оппозиционер без устали боролся с коррупцией режима Владимира Путина, и это стоило ему воли и почти его жизни.

"Сегодняшняя премия признает его огромную храбрость, и мы повторяем наш призыв немедленно освободить его", - отметил сассоли.

Новости по теме: Отравление Навального: Расследование Insider, Bellingcat и CNN отметили премией "Эмми"

Ранее сообщалось, что российский оппозиционный политик Алексей Навальный стал лауреатом немецкой премии M100 Media Award, которую вручают за вклад в защиту свободы СМИ и свободы слова, а также в укрепление демократических принципов.

Читайте нас в Facebook facebook Читайте нас в Telegram telegram

читайте также

КНДР выпустила баллистическую ракету в сторону Японии: В Токио созвали кризисный штаб 10 самых страшных и мистических мест Земли: Где найти города-призраки, леса демонов и башни дьявола Япония, о которой стоит знать: Топ традиций страны - от сна во время работы до приветствий в форме криков В Японии зафиксировали неизвестный ранее вирус, который передается людям от клещей

программы канала ZIK

США-Китай-Россия: Кто с кем и против кого? |
Алексей Якубин в программе
Давление на оппозицию. Свобода слова. Ситуация на Донбассе. Вакцинация | Депутат Европарламента Максимилиан Кра, 15.05.21
США VS Турция: Почему Байден признал геноцид армян?
Обоснованно ли повышение коммунальных тарифов? Проект
Тарифы на коммуналку постоянно растут: Как справляются и что об этом думают украинцы? Проект