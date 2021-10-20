Навальный стал лауреатом премии Сахарова

Алексей Навальный РБК

Премию ему дали за свободу мыслей

Заключенный российский оппозиционный политик Алексей Навальный стал лауреатом премии имени Андрея Сахарова за свободу мнений в 2021 году. Об этом сообщил президент Европарламента Дэвид Сассоли в Twitter.

"Алексей Навальный стал победителем премии им. Сахарова", - написал он.

По словам Сассоли, российский оппозиционер без устали боролся с коррупцией режима Владимира Путина, и это стоило ему воли и почти его жизни.

"Сегодняшняя премия признает его огромную храбрость, и мы повторяем наш призыв немедленно освободить его", - отметил сассоли.

Ранее сообщалось, что российский оппозиционный политик Алексей Навальный стал лауреатом немецкой премии M100 Media Award, которую вручают за вклад в защиту свободы СМИ и свободы слова, а также в укрепление демократических принципов.