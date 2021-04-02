NASA зафиксировало еще два существенных "марсотруса" на Красной планете

Исследовательский аппарат InSight агентства NASA NASA

Ученые смогли их услышать из-за благоприятных погодных условий, сложившихся на Марсе

Исследовательский аппарат InSight американского космического агентства NASA зафиксировал на Красной планете два весомых толчка магнитудой 3,3 и 3,1. Об этом сообщает SciTechDaily.

Как отмечается, они были почти через два года после серий аналогичных сильных толчков (марсианский год равен двум годам на Земле).

По данным исследователей, такое уникальное явление наблюдалось на красной земле аж дважды. В частности, произошло это из-за того, что когда на севере планеты лето, ветер довольно спокойный. А это и позволяет ученым "услышать" толчки на Марсе.

При этом добавляется, что во время изучения землетрясений, специалисты стараются лучше понять структуру ядра Марса. Сама же Красная планета не имеет тектонических плит, как Земля, но есть вулканическо активные районы, которые могут вызывать толчки.

Таким образом, InSight зафиксировал на Марсе уже более 500 толчков, магнитуда двух сильнейших из них составила 3,5 и 3,6.

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Ранее сообщалось, что комплект инструментов SuperCam на борту марсохода Perseverance начал искать следы жизни на Красной планете. В будущем все собранные этим аппаратом материалы вернутся для исследования на Землю.