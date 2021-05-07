NASA усложнило задачу для пятого полета вертолета на Марсе

Очередной взлет должен состояться сегодня 7 мая в 12:33 по местному времени на Марсе (22:26 по Киеву)

"Пятый полет Ingenuity запланирован на пятницу, 7 мая. Как всегда (по крайней мере, до этого времени), мы нацелены поднять вертолет в 12:33 по местному времени на Марсе (15:26 по восточному времени (22:26 по Киеву – ред.), а данные получим в 19:31 по восточному времени (EST) (02:31 по Киеву – ред.)", - отметили в NASA.

В ведомстве также добавили, что решили усложнить задачу для вертолета. Сначала он поднимется на высоту 5 метров и улетит на 129 метров по тому же маршруту, что и во время своего четвертого полета. Назад он не полетит, а поднимется на новую рекордную высоту – 10 метров, с которой сможет сделать цветные (а также черно-белые) фотографии местности.

В NASA подчеркнули, что в целом Ingenuity проведет в полете 110 секунд, а пятый полет станет первым путешествием устройства в одном направлении.

"Мы полетим на новую базу, потому что в том направлении движется Perseverance, и если хотим продолжать показывать то, что можно сделать с высоты полета, то нам надо следовать за марсоходом", - резюмировали в NASA.

Новости по теме: Во время очередного полета на Марсе вертолет NASA установил два рекорда

Напомним, мини-вертолет Ingenuity NASA не смог с первой попытки осуществить свой четвертый полет на Красной планете из-за того, что он не перешел в режим полета.