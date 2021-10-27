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NASA сообщило о проблемах с работой телескопа Hubble

Телескоп Hubble NASA

Сейчас аппарат перешел в безопасный режим

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) сообщило о сбое в работе телескопа Hubble. Об этом сообщает пресс-служба телескопа.

Специалисты работают над исправлением проблемы.

Как отмечается, научные инструменты обсерватории перешли в безопасный режим еще 25 октября, после того, как возникла десинхронизация между ними и аппаратурой связи. Сами инструменты находятся в хорошем физическом состоянии.

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Напомним, ранее космический телескоп Hubble сделал фотографию спиральной галактики NGC 2903, которая находится в созвездии Льва. NGC 2903 находится в 30 миллионах световых лет от галактики Млечный Путь.

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