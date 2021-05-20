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NASA сообщило цель шестого полета минивертолета на Марсе

Вертолет Ingenuity NASA

Ingenuity должна достичь скорости 4 метра в секунду и продержаться в воздухе в течение около 140 секунд

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космоса США (NASA) заявило, что на следующей неделе планируется осуществить шестой полет минивертолета Ingenuity на Марсе. Об этом сообщает пресс-служба американского ведомства.

Как отмечается, минивертолет во время очередного полета должен достичь скорости 4 метра в секунду и продержаться в воздухе в течение около 140 секунд.

Вместе с тем посадка Ingenuity должна состояться в месте, которое летающий аппарат NASA еще не исследовал во время своих предыдущих полетов.

Также устройство сделает несколько цветных фотографий, которые будут отправлены на Землю на следующий день.

Отмечается, что во время шестого полета Ingenuity, марсоход Perseverance не будет делать изображения вертолет в полете, так как он будет готовиться к началу научных миссий на Красной планете.

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Напомним, две недели назад произошел вертолет Ingenuity успешно совершил свой пятый полет на Марсе. Продолжительность миссии достигала 108 секунд.

К тому же, в NASA решили усложнить задачу во время пятого полета для вертолет Ingenuity. Был предложен вариант поднятия его на новую рекордную высоту – 10 метров. 

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