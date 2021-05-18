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NASA сняло мощное извержение плазмы на Солнце

Вспышка на Солнце. Фото: NASA

Извержение на Солнце произошло в феврале этого года

Ученые Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) и Европейского космического агентства (ESA) зафиксировали мощное извержение плазмы на Солнце. Об этом сообщает пресс-служба ESA.

Согласно сообщению, это был первый выброс корональной массы, зафиксированный космическим аппаратом Solar Orbiter еще в феврале 2021 года.

По данным ученых, данный выброс прошел мимо Земли, поэтому никакого влияния не имел.

Справка:

Корональный выброс массы - выброс вещества из звездной короны. Вызывает северные сияния и может повлиять на работу космических спутников. В каждом корональном выбросе массы может содержаться до 10 миллиардов тонн вещества, которое летит в космосе со средней скоростью 400 км в секунду (быстрые выбросы — до 2 тыс. км/с). Если выброс направлен в сторону Земли, он достигает планеты в течение одного-трех дней. 

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Ранее сообщалось, что исследователи из Колорадо возможно впервые в истории сфотографировали нановспышки, что происходят на Солнце и свидетельствуют о его нагревании.

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