NASA сняло мощное извержение плазмы на Солнце
Извержение на Солнце произошло в феврале этого года
Ученые Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) и Европейского космического агентства (ESA) зафиксировали мощное извержение плазмы на Солнце. Об этом сообщает пресс-служба ESA.
Согласно сообщению, это был первый выброс корональной массы, зафиксированный космическим аппаратом Solar Orbiter еще в феврале 2021 года.
По данным ученых, данный выброс прошел мимо Земли, поэтому никакого влияния не имел.
Справка:
Корональный выброс массы - выброс вещества из звездной короны. Вызывает северные сияния и может повлиять на работу космических спутников. В каждом корональном выбросе массы может содержаться до 10 миллиардов тонн вещества, которое летит в космосе со средней скоростью 400 км в секунду (быстрые выбросы — до 2 тыс. км/с). Если выброс направлен в сторону Земли, он достигает планеты в течение одного-трех дней.
Ранее сообщалось, что исследователи из Колорадо возможно впервые в истории сфотографировали нановспышки, что происходят на Солнце и свидетельствуют о его нагревании.