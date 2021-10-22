NASA показало "яблочную" туманность в созвездии Лисички

Пресс-служба рентгеновской обсерватории "Чандра" NASA

Эта планетарная туманность находится примерно в 1 300 световых годах от Земли

Космическая рентгеновская обсерватория "Чандра" Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства сфотографировала туманность Гантель в созвездии Лисички. Об этом сообщила пресс-служба обсерватории на своей странице в Twitter.

"Туманность Гантель расположена примерно в 1 300 световых годах от Земли", - говорится в публикации.

Как отмечается, в его основе находится звезда, которая лишилась своих внешних слоев, которые растягиваются примерно на три световых года.

Этот объект, который на фото похож на яблоко, был первой планетарной туманностью, открытой французским астрономом Шарлем Мессье 12 июля 1764 года.

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Напомним, ранее телескоп Hubble сделал фотографию галактической туманности NGC 2313, расположенная в созвездии Единорога. Раньше такие туманности называли кометными.