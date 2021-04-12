NASA показало "море дюн" на Марсе

"Море дюн" на Марсе Фото из открытых источников

Фотография сделана в северном районе Марса, где температура может снижаться до отметки 150 градусов Цельсия

В Национальном управлении США по аэронавтике и исследованию космоса (NASA) сделали невероятную фотографию синих песчаных дюн на Красной планете. Об этом сообщает Independent.

Сама фотография сделана в северном районе Марса, где температура может снижаться до отметки в 150 градусов Цельсия.

В NASA заявили, что в целом песчаные дюны на Марсе охватывают территорию размером с американский штат Техас (около 695 662 кв. км). Впрочем, на фотографии можно увидеть территорию шириной 30,6 км.

На фотографии видны части Марса с разными температурами, а именно, синий цвет представляет районы, где холодно, а желто-оранжевый - где теплее.

В NASA добавили, что фотография состоит из нескольких изображений, снятых орбитальным аппаратом Mars Odyssey с декабря 2002 до ноября 2004 года.

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Ранее сообщалось, что в NASA подготовили первый отчет о погодных условиях в марсианском кратере Езеро, где сейчас располагается аппарат Perseverance.