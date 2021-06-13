NASA показало гигантскую ракету для полета на Луну

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Запустить ракету в первый полет NASA планирует уже в этом году

Американское космическое агентство NASA полностью собрал и обнародовал фото своей сверхтяжелой ракеты, на которой астронавты вскоре полетят на Луну. Об этом сообщает BBC.

В частности, инженеры космического центра Кеннеди во Флориде опустили 65-метровую основную ступень ракеты Space Launch System (SLS, Система космического запуска) между двумя ускорителями, впервые совместив таким образом все три основных элемента супер-ракеты.

Запустить указанную ракету в первый полет NASA планирует уже в этом году. В ходе полета миссия "Артемида-1" ракета SLS выведет к луне космический корабль нового поколения "Орион". Астронавтов в нем пока не будет, поскольку НАСА хочет сначала испытать всю систему в беспилотном режиме и лишь потом, в 2023 году, запустить ее с людьми на борту.

Вся конструкция пока стоит в гигантском сборочном цехе. На мобильном пусковом комплексе ракету будут сначала тестировать, а затем он вывезет ее на стартовую площадку.

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Ранее сообщалось, что американское космическое агентство NASA анонсировало две новые миссии на Венеру – они нацелены на то, чтобы понять, как планета стала "адским миром", если она имеет много характеристик подобных земным.