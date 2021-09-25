NASA отправит на МКС первый полностью коммерческий экипаж в феврале

Международная космическая станция Фото из открытых источников

Экипаж Axiom-1 должен будет провести на станции восемь дней, работая совместно с астронавтами

Национальное агентство по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) 21 февраля 2022 года планируется отправить на Международную космическую станцию (МКС) корабль с первым полностью коммерческим экипажем. Об этом сообщила руководитель программы пилотируемых полетов NASA Кэти Людерс в своем Тwitter.

"Отличная новость! Мы планируем на 21 февраля запустить Axiom-1 к МКС - первую частную миссию на станции при поддержке Axiom", - написала она.

По данным NASA, экипаж Axiom-1 отправится из Космического центра имени Кеннеди на мысе Канаверал в штате Флорида. Предварительно, экипаж должен будет провести на станции восемь дней, работая совместно с астронавтами.

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Напомним, ранее компания Axiom Space сообщала, что в рамках миссии на МКС отправятся четыре астронавта - капитан экипажа, бывший астронавт и директор по развитию бизнеса Axiom Space Майкл Лопес-Алегриа, американец Ларри Коннор, канадец Марк Пати и израильтянин Эйтан Стиббе.