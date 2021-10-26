NASA нашло первую возможную планету за пределами нашей галактики

ESA/Hubble & NASA Обсерватория Hubble Space Telescope

Ученые считают, что эта планета будет размером с Сатурн

Телескоп Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства NASA, вероятно, обнаружил первую в истории планету за пределами нашей галактики Млечный Путь. Об этом говорится в релизе NASA.

Возможного кандидата на экзопланету нашли в спиральной галактике Вир. Сейчас ученые обнаружили более четырех тысяч экзопланет, но все они-в Млечном Пути. Это означает, что почти все они находятся на расстоянии менее чем 3 тысячи световых лет от Земли. Ученые считают, что расстояние до экзопланеты, которую они, вероятно, обнаружили в соседней галактике, составляет примерно 28 миллионов световых лет.

Ученые считают, что эта планета будет размером с Сатурн, хотя она вращается вокруг своей нейтронной звезды или черной дыры примерно на вдвое большем расстоянии, чем Сатурн от Солнца.

По большей части экзопланеты обнаруживают при наблюдении за небольшими провалами света, которые происходят, когда планеты проходят перед своей звездой. Изучая характеристики этих провалов, ученые могут установить их размер и близость к Солнцу. Эта потенциальная планета вращалась вокруг звезды со звездой-компаньоном, которая примерно в 20 раз массивнее солнца.

Однако ученые пока не могут подтвердить, что кандидат действительно является первой планетой, обнаруженной за пределами галактики Млечный Путь. Одной из проблем является то, что планете требуется около 70 лет, чтобы снова пройти перед звездой, то есть в ближайшее время увидеть затмение от нее не удастся.

"К сожалению, чтобы подтвердить, что это планета, нам, вероятно, придется ждать десятилетия, чтобы увидеть еще один транзит", — сказала соавтор НИА Имара из Калифорнийского университета в Санта-Крузе.

Ранее сообщалось, что американское космическое агентство NASA анонсировало две новые миссии на Венеру – они нацелены на то, чтобы понять, как планета стала "адским миром", если она имеет много характеристик подобных земным.