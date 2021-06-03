NASA анонсировала две миссии для исследования Венеры

Венера НАСА

Ожидается, что каждая из миссий будет запущена в период 2028-2030 годов

Американское космическое агентство NASA анонсировало две новые миссии на Венеру – они нацелены на то, чтобы понять, как планета стала "адским миром", если она имеет много характеристик подобных земным. Об этом сообщает пресс-служба NASA.

Как отмечается, речь идет о миссии DAVINCI+ (исследование благородных газов, химия и визуализация Венеры в глубокой атмосфере) и VERITAS (аббревиатура "Излучательная способность Венеры", "Радиология", "InSAR", "Топография" и "Спектроскопия").

Во время DAVINCI+ будет измеряться состав атмосферы Венеры, чтобы понять, как она формировалась и развивалась и почему она является "неконтролируемой теплицей" по сравнению с атмосферой Земли. Кроме того, миссия определит, был ли на Венере когда-то океан.

Также миссия вернет первые изображения с высоким разрешением "мозаики" планеты, геологических особенностей, примерно сопоставимых с земными континентами, существование которых предполагает, что у Венеры есть тектоника плит.

В свою очередь, VERITAS направлена на исследование геологической истории планеты.

На каждую из миссий выделили около 500 млн долларов в рамках программы NASA Discovery, и ожидается, что каждая из них будет запущена в период 2028-2030 годов.

Последним орбитальным аппаратом NASA по Венере был "Магеллан", прибывший в 1990 году.

Напомним, международная группа астрономов объявила об открытии в облаках Венеры редкой молекулы: фосфина. На Земле этот газ образуется только либо во время производственных процессов, либо в результате жизнедеятельности микробов, живущих в средах, лишенных кислорода.