Нас ждет лучшая жизнь: Василий Нимченко поздравил украинцев с Днем Победы

Василий Нимченко Пресс-служба "Оппозиционной платформы – За жизнь"

Председатель Черкасской областной организации партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", народный депутат Украины Василий Нимченко в эфире телеканала "Перший Незалежний" поздравил украинцев с Днем Победы.

"Поздравляю от себя, от политической партии, в которой я нахожусь, имею честь находиться, "Оппозиционная платформа - За жизнь", от Черкасс, всю Украину, весь народ наш с большой победой. Это наша победа, 9 мая, это победа в Великой Отечественной войне. Сегодня мы проводим это мероприятие, конечно, в дань памяти погибших. Мы сегодня посетим Курган Славы, мы посетим памятники, мы посетим братские могилы. Мы их реставрировали по всей Черкасской области почти, это нам удалось, спасибо людям, они откликнулись на инициативу нашей политической силы по толоки памяти. И это сделано, на мой взгляд, - очень благодарен. Я хочу поздравить и пожелать всем здоровья, счастья, вдохновения, пережить это тяжелое время, к сожалению, которое есть на сегодняшний день в Украине. И я думаю, что Украину и нас, я имею в виду народ Украины, ждет лучшая жизнь", - отметил Нимченко.

При этом он подчеркнул, что для лучшей жизни в украине необходимо, чтобы в стране произошла перезагрузка власти.

"Для этого, я думаю, что надо, чтобы переформатировалась, перезагрузилась наша власть и стала на платформу соблюдения Конституции, в статье 3 которой говорится о том, что жизнь, здоровье, честь и достоинство человека является основной задачей и обязанностью государственной власти. И я желаю власти это выполнять. Если она не может, то, я думаю, что пора уступать лыжню. Еще раз с праздником, желаю здоровья, и в этот прекрасный весенний день, вы видите, какое солнце, всего наилучшего, счастья в жизни", - подытожил парламентарий.