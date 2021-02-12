live
Новости » Общество Читати новину українською

Нас не пугает даже сильный мороз: Предприниматели вышли на "налоговый майдан" в Киеве

Телеканал ZIK

Уже несколько месяцев на Майдане стоят предприниматели, ожидая, пока Верховная Рада рассмотрит их требования

На Майдане Независимости в Киеве продолжается бессрочный митинг предпринимателей. Сегодня к акции протеста присоединились представители малого и среднего бизнеса с Херсонской области. 

Об этом в совместном эфире трех телеканалов – ZIK, "NewsОne и "112 Украина" рассказала корреспондент Валерия Дерменжиева.

"Сегодня на Майдане в Киеве собрались несколько десятков человек. Здесь дежурят предприниматели с Херсонщины. Отмечу, что уже несколько месяцев на Майдане стоят люди, ожидая, пока Верховная Рада рассмотрит их требования. Основным является отмена тотальной фискализации в Украине, кроме группы акцизных товаров", – рассказала журналистка.

Соучредитель движения SaveФОП Ульяна Туз добавила, что митингующие будут и дальше дежурить на Майдане, потому что если они оттуда уйдут, им больше не позволят провести акцию на центральные площади столицы.

"Наша акция протеста бессрочная. Мы просто не можем ее разорвать и разъехаться по домам", – подчеркнула Ульяна Туз.

Корреспондентка добавила, что ранее предприниматели из разных уголков Украины в знак протеста перекрывали дороги, выходили на массовые митинги под Верховную Раду для того, чтобы депутаты таки рассмотрели требования людей.

Новости по теме: "Карантин лишил возможности обеспечивать семьи": В Тернополе предприниматели митингуют против введения локдауна

Напомним, предприниматели со всей Украины уже второй месяц  проводят бессрочную акцию протеста на Майдане Независимости. Они требуют принять законопроекты №3853-1, №3853-2 и №3993 , которые предусматривают упрощенную систему налогообложения, отчетности и учета доходов предпринимателей. Кроме того, ФОПы требуют отменить ввод кассовых аппаратов. 

К слову, в начале февраля комитет ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики провалил рассмотрение обращения движения SaveФОП. В связи с этим лидер движения Сергей Доротич анонсировал, что предприниматели будут устраивать автопробеги к домам всех депутатов, которые провалили голосование. 

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram

программы канала ZIK

ZIK | Прямий ефір телеканалу ZIK
Давление на СМИ. Тарифы. Экономика | Закрытие телеканалов ZIK,
Жадность политиков. Хищение страны. Свобода слова | Моисеенко и Данилец | 11.02.21
Шарий: Власть потопталась по журналистике своими грязными сапогами
Давление на СМИ. Нападение на
Закрытие телеканалов ZIK,