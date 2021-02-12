Нас не пугает даже сильный мороз: Предприниматели вышли на "налоговый майдан" в Киеве

Телеканал ZIK

Уже несколько месяцев на Майдане стоят предприниматели, ожидая, пока Верховная Рада рассмотрит их требования

На Майдане Независимости в Киеве продолжается бессрочный митинг предпринимателей. Сегодня к акции протеста присоединились представители малого и среднего бизнеса с Херсонской области.

Об этом в совместном эфире трех телеканалов – ZIK, "NewsОne и "112 Украина" рассказала корреспондент Валерия Дерменжиева.

"Сегодня на Майдане в Киеве собрались несколько десятков человек. Здесь дежурят предприниматели с Херсонщины. Отмечу, что уже несколько месяцев на Майдане стоят люди, ожидая, пока Верховная Рада рассмотрит их требования. Основным является отмена тотальной фискализации в Украине, кроме группы акцизных товаров", – рассказала журналистка.

Соучредитель движения SaveФОП Ульяна Туз добавила, что митингующие будут и дальше дежурить на Майдане, потому что если они оттуда уйдут, им больше не позволят провести акцию на центральные площади столицы.

"Наша акция протеста бессрочная. Мы просто не можем ее разорвать и разъехаться по домам", – подчеркнула Ульяна Туз.

Корреспондентка добавила, что ранее предприниматели из разных уголков Украины в знак протеста перекрывали дороги, выходили на массовые митинги под Верховную Раду для того, чтобы депутаты таки рассмотрели требования людей.

Напомним, предприниматели со всей Украины уже второй месяц проводят бессрочную акцию протеста на Майдане Независимости. Они требуют принять законопроекты №3853-1, №3853-2 и №3993 , которые предусматривают упрощенную систему налогообложения, отчетности и учета доходов предпринимателей. Кроме того, ФОПы требуют отменить ввод кассовых аппаратов.

К слову, в начале февраля комитет ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики провалил рассмотрение обращения движения SaveФОП. В связи с этим лидер движения Сергей Доротич анонсировал, что предприниматели будут устраивать автопробеги к домам всех депутатов, которые провалили голосование.