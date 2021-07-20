"Нас доят, как коров": Что думают украинцы о грядущем повышении тарифа на свет

С 1 августа украинское правительство может повысить тариф на электроэнергию для простых украинцев. При этом для разных групп населения цена будет отличаться в зависимости от объемов потребления. Максимальный тариф хотят установить на уровне 3,4 грн/кВТ-ч. В то же время сейчас он составляет 1,68 грн/кВт-ч. То есть цена на свет взлетит практически в два раза.

Украинцы заявили, что повышением тарифов власть только отнимает у них последние копейки с и так пустых кошельков. Своим мнением об этом они поделились в программе "Чуємо кожного".

"Издевательство... Ну а что мы можем сделать?" - возмутилась жительница Херсона.

"Их нужно понижать, чтобы оно стоило, как раньше все, копейки. А нас доят как коров", - отметил житель Херсона.

"Смотрю, на подъездах висят списки задолженностей - 13, 15, 20 тысяч. Это ж ужас, столько пенсионеры не могут платить. Если тарифы обоснованные, европейские, то должны быть, соответственно, европейские пенсии, зарплаты", - заявил еще один херсончанин.

"С этими коммунальными все пенсионеры стали что бездомные, что голодные", - сказала жительница Краматорска.

"Обдирают людей, особенно пенсионеров", - считает киевлянин.

"Вокруг меня много пенсионеров, которые едят просто хлебушек, молочко и больше ничего. Вот об этом нужно беспокоиться. И как можно повышать квартплату, электроэнергию когда людям нечего есть?" - возмутилась жительница столицы.