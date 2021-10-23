Нарушения при организации питания в школах и садиках участились, - Госпродпотребслужба

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За нарушения при организации питания в садиках за первое полугодие оштрафовали 568 человек

В первом полугодии 2021 г. Госпродпотребслужба выписала в 30 раз больше штрафов за нарушения при организации питания в школах, чем за весь прошлый год. А также в 70 раз больше, чем за 2019-й. Об этом пишет Анна Пешкова для 112ua.tv.

Проверки пищеблоков в школах в первом полугодии окончились штрафами для 881 человека, в то время как за весь 2020 год штрафы выписали лишь для 27 человек, а в 2019-м - для 12.

За нарушения при организации питания в садиках за первое полугодие оштрафовали 568 человек, хотя за весь 2020 год было оштрафовано всего 12, а в 2019 году - лишь шесть.

Также в первом полугодии 2021 г. оштрафовали 26 человек после проверок в техникумах, и еще семь - после инспекций других образовательных учреждений. В 2019 и 2020 годах таких штрафов не выписывали.

Однако средний штраф за соответствующие нарушения в 2021 году оказался гораздо ниже, чем годом ранее: он составлял всего тысячу гривен, в то время как в 2020-м административные взыскания составляли 18-21 тыс. В 2019 году же и вовсе средний штраф за нарушения при организации питания в школах составлял 62 тыс. грн.

Представители администраций учебных заведений в этом году оказались весьма ответственными. За первое полугодие не было ни одного случая недопуска инспекторов. В 2019 году, для сравнения, подобные инциденты случались более 300 раз, в 2020 - почти 900.

Отметим также, на днях проверки Центра контроля и профилактики болезней Минздрава Украины показали, что у каждого десятого сотрудника пищеблоков в учебных заведениях был обнаружен золотистый стафилококк.

Больше о нарушениях при организации питания в школах читайте в материале "Каша со стафилококком. Кто и как травит украинских школьников?"