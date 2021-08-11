Нардепы вынесли на обсуждение проект о привязке мобильных номеров к паспортам

Популярные украинские мобильные операторы повысят в 2021 году стоимость тарифных планов Фото из открытых источников

Таким образом нардепы хотят бороться с "серым импортом".

Проект изменений в закон "Об электронных коммуникациях" относительно принудительной регистрации абонентов мобильной связи опубликовали для обсуждения. Об этом говорится в сообщении на сайте Комитета по вопросам цифровой трансформации Верховной Рады.

Авторы законопроекта убеждены, что вследствие стремительного развития цифровой экономики идентификация абонентов является важной для эффективной системы защиты персональных данных пользователей.

Из-за популярности интернет-банкинга, онлайн-заказов товаров и услуг растут риски мошенничества, говорят в Комитете.

"В результате похищения телефонов, в память которых были внесены персональные данные, возникают досадные ситуации с банковскими счетами", - отмечают в Раде.

Бороться с этим парламентарии хотят обязательной регистрацией абонентов.

Если примут этот законопроект, то каждый, кто пользуется мобильным телефоном должен будет пройти идентификацию путем заключения соответствующего договора. Тем, кто этого не сделает, мобильные операторы с 1 января 2025 года перестанут оказывать услуги – то есть, отключат.

Ранее сообщалось, что парламентский комитет по вопросам цифровой трансформации рекомендует парламенту принять за основу законопроект мониторинга качества услуг мобильной связи.