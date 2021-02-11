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Нардепы предложили создать базу ДНК преступников и военнослужащих

В Украине хотят создать базу ДНК Фото из открытых источников

Авторы законопроекта заверили, что это поможет правоохранителям раскрывать преступления

В Верховной Раде Украины зарегистрировали законопроект № 4265, предусматривающий государственную регистрацию геномной информации человека. Позже депутат от "Слуги народа" и председатель комитета Рады по вопросам правоохранительной деятельности Денис Монастырский заверил, что речь не идет о создании базы ДНК всех людей. Об этом сообщает пресс-служба СН. 

"Да, мы зарегистрировали законопроект № 4265 о государственной регистрации геномной информации человека. Это будет касаться не всех украинцев, не будет массового забора ДНК, как об этом пишут некоторые СМИ", - отметил Монастырский.

Отмечается, что в базу ДНК попадут люди, привлечённые к уголовной ответственности за умышленные преступления против жизни, здоровья, половой свободы и половой неприкосновенности. Кроме того, ДНК будут брать у осуждённых лиц, которые отбывают наказание в виде лишения свободы или имеют неснятую или непогашенную судимость за тяжкие или особо тяжкие преступления.

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"Закон улучшит работу правоохранительных органов по предотвращению, выявлению, раскрытию и расследованию преступлений. Если в расследовании фигурирует чья-то ДНК, это позволит быстро найти его по базе и определить преступника за короткий срок", - отметил народный депутат.

По его словам, это поможет точно найти преступника, если он не впервые совершает преступления и есть в базе данных.

Также законопроект предлагает установить механизм отбора биологических образцов лиц, которые отбывают военную службу. Однако, их информация будет не в базе МВД, а в личной карточке каждого. Это должно помочь в идентификации погибших лиц или пропавших без вести. 

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Напомним, ранее городской голова Киева Виталий Кличко выступил за создание единой базы потенциально больных коронавирусом и призвал киевлян предоставлять информацию об известных им случаях заболевания.

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