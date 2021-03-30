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В Киеве и еще четырех областях возникла напряженная ситуация с COVID-кроватями, - МОЗ

Максим Степанов Фото из открытых источников

Количество занятых коек – почти 54% от всего объема кроватей

За неделю с 22 по 28 марта эпидемическая ситуация в Украине ухудшилась по сравнению с предыдущей неделей. Напряженная ситуация с местами в больницах наблюдается в Киеве и Киевской области, Житомирской, Одесской и Николаевской областях. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге, передает ZIK.

По его словам, за прошедшую неделю выросло количество новых случаев. Всего было зарегистрировано 98 153 случая, а это на почти 13 тысяч больше, чем было позапрошлой неделе.

"Также увеличивается количество госпитализированных лиц. Если по состоянию на неделю назад в наших больницах находилось около 37 тысяч пациентов, то сейчас это количество уже порядка 44 тысяч", - отметил министр. 

Также на прошлой неделе значительно увеличили количество тестирований. За прошедшую неделю вместе ПЦР и быстрые тесты на антиген – оба эти теста являются диагностическими – украинцам сделали 577 272 теста. 

"Ситуация с коронавирусной болезнью остается достаточно напряженной. Количество занятых кроватей - почти 54% от всего объема кроватей. Эта ситуация разная по регионам. Достаточно напряженная ситуация в городе Киев, в Одесской области, в Николаевской области, в Киевской области, Житомирской области – там, где растет количество заполненных коек и ситуация является достаточно напряженной.

В то же время, в условиях адаптивного карантина три западные области – это Ивано-Франковская, Закарпатская и Черновицкая области – демонстрируют стабильность: там ситуация полностью стабилизировалась, мы уже видим положительную динамику", - рассказал Степанов.

Новости по теме: В Украине более 10,5 тысячи новых случаев COVID-19: Больше всего - в Киеве

Ранее сообщалось, что в больницах Житомира заканчиваются места для COVID-пациентов пока резерв охватывает только 130 койко-мест.

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