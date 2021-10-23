Нападение на дом замглавы ОП: Двум лицам объявлены подозрения

Один из подозреваемых, 20-летний житель столицы, получил через мессенджер Telegram заказ на поджог дома

Двум лицам, причастным к попытке поджога дома заместителя главы Офиса президента Украины, сообщено о подозрении. Им инкриминируют умышленное повреждение имущества путем поджога и совершения хулиганства. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры города Киев .

Отмечается, что один из подозреваемых, 20-летний житель столицы, получил через мессенджер Telegram заказ на поджог дома.

За выполнение заказа, подозреваемому, по его словам, пообещали заплатить 7 тысяч долларов.

До поджога мужчина также привлек своего знакомого - 25-летнего жителя Черкасской области, которому пообещал в качестве вознаграждения отдать часть этой суммы.

По версии следствия, мужчины приготовили три бутылки с "коктейлем Молотова" и в ночь на 22 октября 2021 года прибыли к месту в Дарницком районе столицы.

Сначала они нанесли краской на заборе дома оскорбительные надписи, после чего - пока один из мужчин наблюдал за обстановкой, другой - поджег бутылку с "коктейлем Молотова" и бросил ее через забор на территорию дома.

Во время попытки поджечь вторую бутылку один из них был замечен посторонними лицами и пытался скрыться, однако был задержан правоохранителями.

Впоследствии правоохранители задержали и его товарища.

Напомним, ранее мы писали, что в Киеве во двор дома, где проживает заместитель главы Офиса президента Игорь Жовква, бросили бутылку с легковоспламеняющейся смесью. Инцидент произошел около 4 часов утра в Дарницком районе города. В результате никто не пострадал.