home
youtube facebook telegram twitter instagram rss
live
Новости » Общество Читати новину українською

Нападение на дом замглавы ОП: Двум лицам объявлены подозрения

Заместитель руководителя Офиса Президента Украины Игорь Жовква Фото из открытых источников

Один из подозреваемых, 20-летний житель столицы, получил через мессенджер Telegram заказ на поджог дома

Двум лицам, причастным к попытке поджога дома заместителя главы Офиса президента Украины, сообщено о подозрении. Им инкриминируют умышленное повреждение имущества путем поджога и совершения хулиганства. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры города Киев.

Отмечается, что один из подозреваемых, 20-летний житель столицы, получил через мессенджер Telegram заказ на поджог дома.

За выполнение заказа, подозреваемому, по его словам, пообещали заплатить 7 тысяч долларов.

До поджога мужчина также привлек своего знакомого - 25-летнего жителя Черкасской области, которому пообещал в качестве вознаграждения отдать часть этой суммы.

По версии следствия, мужчины приготовили три бутылки с "коктейлем Молотова" и в ночь на 22 октября 2021 года прибыли к месту в Дарницком районе столицы.

Сначала они нанесли краской на заборе дома оскорбительные надписи, после чего - пока один из мужчин наблюдал за обстановкой, другой - поджег бутылку с "коктейлем Молотова" и бросил ее через забор на территорию дома.

Во время попытки поджечь вторую бутылку один из них был замечен посторонними лицами и пытался скрыться, однако был задержан правоохранителями.

Впоследствии правоохранители задержали и его товарища.

Новости по теме: В Киеве неизвестный бросил "коктейль Молотова" в офис омбудсмена

Напомним, ранее мы писали, что в Киеве во двор дома, где проживает заместитель главы Офиса президента Игорь Жовква, бросили бутылку с легковоспламеняющейся смесью. Инцидент произошел около 4 часов утра в Дарницком районе города. В результате никто не пострадал.

Читайте нас в Facebook facebook Читайте нас в Telegram telegram

читайте также

Faсebook планирует изменить название, - СМИ Facebook устранил неполадки в работе приложений Facebook остановил разработку и выпуск новых продуктов на фоне масштабной критики Пользователи соцсетей снова жалуются на работу сервисов Facebook

программы канала ZIK

США-Китай-Россия: Кто с кем и против кого? |
Алексей Якубин в программе
Давление на оппозицию. Свобода слова. Ситуация на Донбассе. Вакцинация | Депутат Европарламента Максимилиан Кра, 15.05.21
США VS Турция: Почему Байден признал геноцид армян?
Обоснованно ли повышение коммунальных тарифов? Проект
Тарифы на коммуналку постоянно растут: Как справляются и что об этом думают украинцы? Проект