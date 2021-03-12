Наместник Киево-Печерской лавры в фильме "Паломница" рассказал, что происходит с душой после смерти

Оксана Марченко и митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел Фото из открытых источников

В эту пятницу, 12 марта, вышла вторая серия авторского проекта Оксаны Марченко "Паломница", которой завершается рассказ о Киево-Печерской лавре. В этом фильме наместник Свято-Успенской Киево-Печерской лавры митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел (Лебедь) рассказал телеведущей о том, что происходит с душой после смерти.

Оксана Марченко напомнила о том, что при входе в Ближние пещеры Киево-Печерской лавры находится большая картина "Мытарства Феодоры", на которой изображено, что происходит с душой после того, как она разлучилась с телом. Телеведущая поинтересовалась у владыки, почему для умершей души так важны 3-й, 9-й, 40-й день.

"Неслучайно когда-то хоронили только на 3-й день. Душа ходит по тем местам, где она любила ходить при жизни. И на 3-й день она впервые видит Христа Спасителя. Идет на поклон ко Христу Спасителю", - говорит владыка Павел.

По его словам, не имеет значения, какого вероисповедания был человек, или вовсе был атеистом, "любой человек должен видеть, чего он лишился или что он приобрел".

"Бог есть Бог всех живых. И у Бога нет умерших, национальностей и нет чужих, и нет своих. У Бога все свои. С 3-го по 9-й день, я говорю со слов святых людей, которые свидетельствуют об этом, душа проходит райскую обитель. Я думаю, желающий, кто поклонялся Божьей Матери, святые спрашивали, где Божья Матерь, получили ответ, что она находится на Земле со всеми скорбящими и обремененными. Из этого видно, что видят райскую обитель, которую… Господь сказал, что у Отца суть обителей много", - рассказывает наместник Лавры.

Как говорит владыка Павел, на 9-й день душа снова приходит на поклонение к Господу.

"Она уже увидела райскую жизнь и видит своего Спасителя, Который нам незаслуженно дарует все блага, которые мы должны получить в вечность. И с 9-го по 40-й день душа проходит мытарства страданий и мук, которые мы видим при входе в Ближние пещеры. И в 40-й день душа опять приходит на поклонение ко Христу и получает какое-то определенное место до времени Вечного суда", - объясняет наместник.

Очень важно, по словам владыки, что существуют зафиксированные свидетельства церкви о том, что загробную участь человека возможно изменить. Помочь умершей душе могут молитва и милостыня мирян (родственников).

"Поэтому на 40-й день церковь совершает особенное повиновение, раздает милостыню, кормит нищих, продолжая добрые традиции той души, которая преставилась к Богу", - подытожил владыка.

Полное интервью Оксаны Марченко с наместником Киево-Печерской лавры - читайте по ссылке.

Напомним, что второй эпизод "Паломницы" уже опубликован на YouTube-канале Оксаны Марченко в эту пятницу, 12 марта.

Первый фильм вышел на официальном YouTube-канале телеведущей 5 марта. Это первая часть истории о Киево-Печерской лавре – ее секретах, традициях и людях.