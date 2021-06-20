Наместник Киево-Печерской лавры рассказал, зачем освящать травы в церкви на Троицу

Митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел Фото из открытых источников

С сегодняшнего дня в Украине начинаются зеленые праздники

Наместник Свято-Успенской Киево-Печерской лавры митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел (Лебедь) рассказал, зачем освящать в церкви на праздник Троицы травы и что с ними делать дома. Трансляцию зеленых праздников из Киево-Печерской лавры ведет "Перший Незалежний".

Митрополит поздравил всех православных христиан с праздником Святой Троицы и отметил, что сегодня, 20 мая, в церквях правят особую службу.

"Сегодня будут читаться после литургии за вечерним богослужением коленоприклоненные молитвы, потому что от Пасхи люди в православной церкви не совершают коленопреклонения. И сегодня мы будем просить у Бога милости, чтобы Господь укрепил каждого человека", - отметил наместник.

Также он напомнил, что сегодня в православных церквях будет происходить освящение трав.

"Потому и будет освящение вместе с тем и трав, как вы всегда интересуетесь, которые мы храним дома. Часто эти травы люди хранят, и, когда их близкие уходят в потусторонний мир, то есть заканчивается их земная жизнь, кладут в подушки. Это делается так, по крайней мере, в наших западных регионах. Это я знаю. Ну, а это в доме всегда помогает, потому что оно освящено Духом Святым, дает людям силу и здоровье в эти дни. Стараются собирать также травы лечебные, которые имеют Божью милость и Божью благодать в нашей жизни", - рассказал митрополит Павел.

Сегодня Украина вместе со всем православным миром приблизилась к одному из главных христианских праздников – Дню Святой Троицы. Он отмечается на 50-й день после Пасхи и в 2021 году выпадает на 20 июня.

Команда "Першого Незалежного" традиционно делает своим зрителям особый подарок и проводит эфир, посвященный этому великому празднику. Посмотреть его можно по ссылке.

Трансляцию богослужения из Свято-Успенской Киево-Печерской лавры можно посмотреть здесь.