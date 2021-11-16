Наличие антител не является основанием для отказа от COVID-вакцинации, - Минздрав

Никакие исследования не определяют, сколько именно человек должен иметь антител, чтобы не заболеть COVID-19

"Наличие антител к коронавирусу, которое вызывает COVID-19, указывает на то, что человек ранее контактировал с вирусом, но не является признаком болезни. Выявление антител не гарантирует наличия иммунитета ко всем штаммам вируса SARS-CoV-2 и не является основанием для отказа от вакцинации. На сегодня неизвестно, каким должен быть уровень антител для защиты и как долго они сохраняются", - отметили в ведомстве.

Также отмечается, что основой для установления диагноза коронавируса остается лишь результат ПЦР-тестирования.

"Важно, что ни один из тестов не является обязательным перед проведением вакцинации. В первую очередь, речь идет о тесте на определение антител", - добавили в министерстве.

В Минздраве отметили, что никакие исследования не определяют, сколько именно человек должен иметь антител, чтобы повторно не заболеть COVID-19.

"Тест на наличие антител может лишь показать их наличие или отсутствие, но он никоим образом не даст ответ на вопрос, заболеет ли человек снова или как именно перенесет коронавирусную болезнь", - резюмировали в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что в Украине с 19 декабря, через приложение "Дія", каждый, кто прошел полный курс вакцинации, сможет получить 1 тысячу гривен. На соответствующую программу планируют выделить 3 млрд гривен до конца этого года и такую же сумму - в начале 2022 года.

Пресс-секретарь президента Сергей Никифоров заявил, что тысячу гривен, которые Владимир Зеленский обещал всем привитым двумя дозами против коронавируса, невозможно будет получить наличными на руки - эти деньги будут своеобразным депозитом, который можно будет потратить на определенный перечень услуг.