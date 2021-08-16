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Награда за прививки: Ляшко анонсировал акцию для украинцев

Виктор Ляшко РБК-Украина

За вакцинацию от коронавируса граждане получат бесплатные билеты на праздничный концерт на НСК "Олимпийском"

Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко анонсировал акцию для украинцев, которые планируют вакцинироваться от коронавируса на этой неделе. Об этом глава Минздрава заявил в эфире "Украина 24".

Начиная со среды, 18 августа, украинцы смогут получить награду за прививки.

По словам министра, за вакцинацию от коронавируса украинцы, получат бесплатные билеты на праздничный концерт на НСК "Олимпийском".

"Все, кто вакцинируется в центрах массовой вакцинации и пунктах прививки, со среды получат билеты на праздничный концерт ко Дню Независимости, который состоится 24 августа на НСК", - подчеркнул Ляшко.

Новости по теме: Ляшко считает, что центры COVID-вакцинации не должны прекращать работать в праздники

Напомним, ранее мы писали, что в Полтаве будут поощрять людей к вакцинации от коронавируса новым способом – на выходных после прививки им будут дарить билеты в театр. Их получат те, кто будет делать прививки впервые.

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