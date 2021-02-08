Надеемся, что минимум 60% украинцев согласятся на прививку от COVID-19, - Степанов

Максим Степанов МИНЗДРАВ

Он также заявил, что готов вакцинироваться любым препаратом, зарегистрированным в Уураине

В Министерстве здравоохранения Украины надеются, что по меньшей мере 60% граждан согласятся получить прививки от COVID-19. Об этом глава Минздрава Максим Степанов заявил во время форума "Украина 30. Коронавирус: вызовы и ответы", сообщает Укринформ.

"Мы ставим цель, что минимум 60% наших граждан согласятся вакцинироваться", - отметил министр.

Кроме этого, Степанов сделал заявление, что готов сделать прививку любой вакциной, зарегистрированной в Украине.

"Я готов, чтобы этой вакциной вакцинировались мои родители, поскольку я уверен в безопасности этой вакцины", - сказал глава Минздрава, а также подтвердил, что есть возможность провести вакцинацию в 2021 году.

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Напомним, ранее президент Владимир Зеленский рассказал, что лица, которые работают на государство и имеют постоянные контакты не смогут отказаться от вакцинации против коронавируса.