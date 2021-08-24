Над Киевом пролетел самый большой и мощный в мире украинский самолет "Мрия"

Крупнейший в мире транспортный самолет Ан-225 "Мрия" Концерн "Укроборонпром"

Ан-225 "Мрия" - самый большой и мощный в мире транспортный самолет, созданный киевским ГП имени Антонова

В Киеве ко Дню Независимости Украины, в рамках военного парада, над Крещатиком пролетел самый большой и мощный самолет в мире Ан-225 "Мрия". Об этом стало известно во время онлайн-трансляции на телеканале "Первый Независимый".

Как известно, Ан-225 "Мрия" - самый большой и мощный в мире транспортный самолет, созданный киевским ГП имени Антонова.

Новости по теме: День Независимости Украины: Что стоит знать о нашей стране и ее истории

Напомним, ранее мы писали, что в День Независимости Украины над Крещатиком пролетит авиация НАТО. КС-135 "Стратотанкер" ВВС США и Р-8 "Посейдон" ВМС в 12:00 пролетели над центральной улицей столицы.