Нацсовет по вопросам радио и ТВ непродуктивно использовал почти 97 млн грн бюджетных средств, - Счетная палата

Фото из открытых источников

В общем, с нарушениями законодательства осуществлены закупки на общую сумму 48,8 млн грн

Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания непродуктивно использовал треть выделенных ей средств — почти 97 млн грн. Об этом сообщила пресс-служба Счетной палаты.

"Всего в течение 2018 − 9 месяцев 2020 года Нацсовет использовала более 284 млн грн, из них: непродуктивно – 96,5 млн грн, неэкономно – 78 тыс. грн и с нарушением требований законодательства - 1,45 млн грн. С нарушением законодательства о публичных закупках осуществлены закупки на сумму 48,8 млн грн. Кроме того, из-за управленческих недостатков не использованы части открытых ассигнований в сумме почти 6,4 млн грн и недополучены в доход бюджета – 4,4 тыс. гривен", - говорится в сообщении.

В сообщении также отмечается, что также были зафиксированы систематические нарушения в сфере публичных закупок. В общем, с нарушениями законодательства осуществлены закупки на общую сумму 48,8 млн грн.

Вместе с тем по информации Счетной палаты, с 2019 года Нацсовет не ввел функционирование автоматизированного аппаратно-программного комплекса для официального мониторинга телерадиопрограмм. Причина - поставщик оборудования поставил товар, не отвечавший условиям спецификации. Это привело к длительным судебным тяжбам. Непродуктивное использование бюджетных средств в этой части составило 96,5 тыс. грн.

Также отдельные общественно важные регуляторные акты не принимаются длительное время без объективных причин. В целом, Нацсовет обеспечил выполнение результативных показателей на уровне 52-57%.

Напомним, 28 января Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания вынес очередное неправовое решение и совершил служебный подлог. Согласно решению Нацсовета, к телеканалу "112 Украина" применены санкции, после которых непосредственно следует возможность лишения телеканала лицензии на вещание.

Уже 2 февраля президент Владимир Зеленский подписал указ о применении санкций к телеканалам "112 Украина", NewsOne и ZІK. Согласно указу, который вступил в силу с момента подписания, к телеканалам применены санкции в течение пяти лет. Это предполагает блокирование вещания всех трех телеканалов.

12 февраля Нацсовет принял решение лишить телеканалы медиахолдинга "Новости" лицензий.

В пятницу, 26 февраля, журналисты незаконно закрытых президентом Владимиром Зеленским телеканалов объединились и создали новый телеканал - "Первый Независимый". Основателями нового медиа стала группа журналистов, которые ранее работали на каналах "112 Украина", NewsOne и ZIK.

Однако под давлением властей и правоохранительных органов телеканал "Первый Независимый" был отключен от вещания через час после начала эфира.