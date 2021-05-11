"Нацисты по Крещатику ходят, почему не могут ветераны?": Украинцы рассказали, должным ли образом в стране отмечается День Победы

Вечный огонь Фото из открытых источников

76-я годовщина со Дня Победы в этом году власть практически проигнорировала. Только члены "Оппозиционной платформы - За жизнь" достойно почтили память погибших в Великой Отечественной Войне, и поздравили ветеранов, которые дожили до этой даты. Все потому, что оппозиционеры уверены: память об этих страшных событиях должна жить во многих поколениях. С ними согласны и обычные украинцы, которые недоумевают: почему нацисты могут ходить маршем по Крещатику, а ветераны и те, кто хотят отпраздновать День Победы - нет. Своим мнением они поделились в передаче "Чуємо кожного".

"Это день победы над фашизмом. А у нас сейчас нацисты. Что они, будут праздновать победу над самими собой?" - задает риторический вопрос киевлянин.

"Свою историю нужно уважать. Если мы не уважаем свою историю - нас никто уважать в мире не будет", - уверена киевлянка.

"Такое впечатление, что немцы остались здесь. Вот они и ломают. Наши памятники, нашу память - все разрушают", - считает столичный пенсионер.

"Я - бывшая воспитательница детского сада. Своих детей я водила 9 мая на военное кладбище, цветы покупала, вместе возлагали. А сейчас делается все, чтобы люди праздника не ощущали", - говорит киевлянка.

"Для меня это большой праздник. Мои отец и дед погибли на фронте. Поэтому я считаю, что мы должны День Победы отмечать. А то нацисты по Крещатику ходят, а все молчат", - говорит жительница Мариуполя.

"Наверное, власти выгодно, чтобы этот праздник не отмечался", - уверен житель Краматорска.