Невеселый: Во время нападения на членов организации "Патриоты - За жизнь" радикалы применили дымовые шашки и петарды

Телеканал ZIK

Во время нападения на членов организации "Патриоты - За жизнь" националистические организации применили дымовые шашки, петарды и взрывные пакеты.

Об этом во время включения в совместный эфир трех телеканалов – ZIK, NewsОne и "112 Украина" – заявил Павел Невеселый, председатель организации "Патриоты – За жизнь" в Луганской области.

Он подчеркнул, что "Патриоты – За жизнь" всегда пропагандируют здоровый образ жизни и проводят разные спортивные соревнования. Однако сегодня проведению таких мероприятий пытались помешать.

"Нам сегодня не дают проводить всевозможные националистические, не хочу говорить плохими словами, антиукраинские люди, потому что украинцами я их не могу назвать. Это фашисты, которые просто нашу страну углубляют в такое болото. Это нелюди, это псевдопатриоты, которые кричат, что мы русские, но какие мы русские?!Я 27 лет выступаю за эту страну! Наши ребята представляли Украину на международном уровне в спортивных соревнованиях", – подчеркнул активист.

Он добавил, что представители националистических организаций на диалог не идут, зато демонстрируют свою силу.

"Они начали бросать в нас петардами, всевозможными пакетами, поджигали взрывпакеты, применяли дымовые шашки, а правоохранители, в свою очередь никак не реагируют на это", – отметил Павел Невеселый.

Напомним, народный депутат Украины от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Илья Кива заявил, что радикалы в среду, 10 февраля, пытались сорвать проведение законного турнира по боксу среди участников гражданской организации "Патриоты - За жизнь".